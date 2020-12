Il Tempo | Lazio, il sogno Champions continua

La Lazio vola agli ottavi di Champions League dopo aver pareggiato in casa contro il Brugge. Come riporta Il Tempo, la gara di ieri fa continuare i sogni dei biancocelesti in attesa dei prossimi sorteggi che ci saranno lunedì a Nyon. La Lazio passa il girone da imbattuta, piazzandosi al secondo posto dopo il Borussia Dortmund. Il presidente Lotito intanto ha “incassato” 45 milioni di euro per l’ingresso agli ottavi della massima competizione europea.

