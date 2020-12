Leggo | Missione compiuta: venti anni dopo l’ultima volta, la Lazio vola agli ottavi

Missione compiuta: venti anni dopo l’ultima volta, la Lazio vola agli ottavi di Champions League. Ai biancocelesti basta il pareggio contro il Bruges 2-2 (in gol Correa e Immobile) al termine di una gara dalle mille emozioni e con il brivido della traversa nel finale (92′) di de Ketelaerein che avrebbe mandato in frantumi il sogno biancoceleste. Una sofferenza inaspettata soprattutto perché la squadra di Inzaghi già dalla fine del primo tempo ha avuto un uomo in più dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Sobol. E’ stato proprio in quel momento che gli ospiti hanno preso coraggio riscendo a spaventare la Lazio che ha avuto il grande demerito di non aver chiuso prima la gara nonostante le occasioni capitate. Lazio che passa da seconda del girone e che festeggia (a nulla sarebbe valsa la vittoria visto che il Borussia Dortmund ha battuto lo Zenit) Ciro Immobile: al 5° centro in Champions League in 4 presenze, è il terzo giocatore italiano a riuscire a segnare in quattro gare consecutive disputate in Champions, prima di lui ci erano riusciti solo Pippo Inzaghi e Alessandro Del Piero. «E’ come se avessimo vinto una Coppa» taglia corto l’attaccante che si gode i complimenti ma guarda già alla prossima gara: «Siamo contentissimi perché si tratta di un’impresa per come eravamo messi, ma non abbiamo tempo per festeggiare perché domenica c’è un’altra gara di campionato». Poi fa mea culpa: «È vero col brivido finale, ma parlavo con Tucu (Correa, ndr) e dicevamo che avevamo avuto occasioni per chiuderla. Io ho avuto un’occasione e devo fare quattro chiacchiere col giardiniere perché la palla ha rimbalzato un po’ troppo prima del tiro». Sorride anche Inzaghi: «Non era per niente facile ma è come se avessimo vinto un altro trofeo. Le gare vanno chiuse prima ma sono orgoglioso dei ragazzi, ora testa al campionato». Leggo\Enrico Sarzanini

