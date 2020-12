Luiz Felipe: “Stiamo facendo la storia. Rappresentare questi colori è fantastico”

Il difensore della Lazio Luiz Felipe, intervenuto ai microfoni del portale brasiliano UOL, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, parlando soprattutto della Champions League, con gli ottavi di finale raggiunti dopo il pareggio contro il Brugge. Le sue parole:

“Siamo molto felici per esserci assicurati questo posto. L’anno scorso siamo riusciti a riportare la Lazio in Champions League e adesso siamo agli ottavi di finale, che mancavano da tanto tempo. Rappresentare questi colori nella maggiore competizione europea è fantastico. Stiamo facendo la storia ma vogliamo di più. Continueremo a lavorare, dimostrando già di potercela giocare alla pari con tutti. Purtroppo a inizio stagione ho perso un po’ di partite ma ora ho recuperato. Ho cercato di sfruttare ogni minuto per aiutare i miei compagni e la squadra”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: