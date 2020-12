PLB eSports, il nuovo progetto di Bernardo Corradi e Christian Vieri | VIDEO

Bernardo Corradi e Christian Vieri si uniscono per firmare un nuovo progetto che vede coinvolti gli eSports, ossia gli sport che si giocano su piattaforme elettroniche come console (Playstation, Xbox, Nintendo). Verrà data la possibilità a tutti gli appassionati di videogiochi di migliorare, ricevere consigli, incontrare player professionisti, divertirsi con i due ex calciatori grazie alle challenge, avere programmi di allenamento per il gioco, il fisico e la mente. Verrà costruito uno Youth Team (ci si può candidare seguendo la pagina IG di PLB eSports) da far crescere con la filosofia del progetto. La candidatura è aperta a tutti, in quanto “nel mondo esports non servono solo giocatori ma tante altre figure“.

Clicca qui per il VIDEO di presentazione

