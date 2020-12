SOCIAL| La Serie A celebra il passaggio del turno della Lazio in Champions – FOTO

Dopo lo storico traguardo della Lazio di ieri sera, con l’accesso agli ottavi di Champions League dopo un gironi da imbattuta, anche la Serie A sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto per celebrare l’impresa. La foto in questione ritrae l’esultanza di Immobile dopo il gol di ieri sera, accompagnata dalla frase: “Next stop: round of 16!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

