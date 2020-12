CdS | Lulic rioperato e atteso a gennaio

Il capitano della Lazio, Senad Lulic, è ormai da diverso tempo lontano dal terreno di gioco.

Nella giornata di ieri è tornato a Formello e si è allenato in palestra. Come riporta il Corriere dello Sport, tuttavia, è emerso un retroscena in merito alle sue condizioni fisiche: il bosniaco, di recente, si è recato in Germania per operarsi un’altra volta alla caviglia sinistra. E’ il terzo intervento dopo i primi due che risalgono al febbraio scorso anche se questa volta si sarebbe trattato di un intervento più leggero meno invasivo rispetto ai precedenti.

Senad però non molla ed è convinto di poter superare l’ennesimo inconveniente: gennaio l’ultimo traguardo fissato. Tare e Lotito lo aspettano, ma anche e soprattutto mister Simone Inzaghi che spera, più di ogni altro, di poterlo rivedere correre come ai bei tempi con la maglia biancoceleste.

