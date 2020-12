Correa e il feeling con la Champions: il dato

In questa fase iniziale di Champions League, Joaquin Correa si è fatto trovare pronto e ha già lasciato il segno. Due sono le reti siglate dall’argentino, entrambe contro il Club Brugge: una all’andata e l’altra al ritorno, nella gara che è valsa la qualificazione della Lazio agli ottavi.

Non solo, il dato ancor più rilevante ci viene offerto da Lazio Page: il Tucu è il quarto giocatore della fase a giorni per occasioni da gol create, dietro a Messi, Cuadrado e Corona. Insomma questa Champions League, tanto agognata dai biancocelesti sta facendo emergere sempre più il talento del giovane ex Sivigilia, che è ormai sempre più una certezza nell’attacco di Simone Inzaghi.

Goal-creating Actions Joaquin Correa è quarto nella classifica dei gironi #UCL 7 🇦🇷 Messi (BAR)

7 🇨🇴 Cuadrado (JUV)

6 🇲🇽 Corona (POR)

5 🇦🇷 Correa (LAZ)

5 🇩🇪 Kimmich (BAY)

5 🇫🇷 Coman (PSG)

5 🇫🇷 Martial (UTD)

5 🇪🇸 Angelino (LIP)

5 🇫🇷 Plea (BOR)

5 🇪🇸 Ansu Fati (BAR)@tucu_correa — Lazio Page (@laziopage) December 10, 2020





