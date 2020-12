CorSera | Lazio, la Champions riempie le casse

Una montagna di denaro che difficilmente convincerà Lotito a investire sul mercato di gennaio, dal quale rimane sempre alla larga: ritiene che certi interventi in corsa costino molto, non diano i benefici attesi, trasmettano il segnale che le scelte di inizio stagione sono sbagliate. Non sono previste follie alla ripresa delle trattative, benché il sorteggio degli ottavi sia destinato a contrapporre alla Lazio quasi sicuramente un’avversaria di grande forza (potrebbe incrociare una delle vincitrici delle ultime due edizioni della coppa, Liverpool e Bayern).

Diverso è il discorso relativo al rinnovo del contratto di Inzaghi, in scadenza a giugno: per questo c’è la disponibilità a investire. Finora sia l’allenatore che Lotito hanno rinviato il momento dell’incontro decisivo per la firma: non sono andati a fondo nella discussione né in occasione della sosta di ottobre, né di quella di novembre. È in atto una sottile battaglia psicologica, un duello di posizione, perché chi fa la prima mossa parte svantaggiato nella trattativa, benché entrambi confidino di poterla concludere in modo positivo. Perciò toccherà anche stavolta al direttore sportivo Igli Tare lavorare perché i due si chiudano in una stanza e parlino del futuro. Il campionato non concederà tregua fino a Natale, la Lazio giocherà l’ultima gara il 23 contro il Milan. E da quel momento in poi ci saranno due settimane per trovare un accordo, prima che l’attività rientri nel vivo. È sicuro che Lotito e Inzaghi si parleranno, cercando di raggiungere un’intesa. Il presidente vuole avere certezze per cominciare a programmare il futuro; l’allenatore intende capire se ci sono i presupposti per andare avanti assieme, altrimenti comincerà guardarsi attorno. Di sicuro oggi Simone ha un mercato d’alto livello, perché ha dimostrato totale affidabilità e grandi capacità di gestione del gruppo anche in campo internazionale. Nello stesso tempo il suo legame con Roma e con la Lazio è fortissimo e ci penserà bene prima di interromperlo. Chiederà un aumento di ingaggio, fino a tre milioni di euro, e vorrà garanzie sulla crescita tecnica della squadra. Rispetto alle trattative del passato, stavolta c’è una novità: Inzaghi ha il contratto in scadenza e questo gli permette di considerare anche altre offerte senza dover passare attraverso il via libera di Lotito. Tra gli argomenti che condizioneranno la sua firma c’è una clausola che gli permetterebbe di svincolarsi dietro il pagamento di una penale.



Corriere della Sera/Stefano Agresti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: