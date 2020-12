È morto Paolo ‘Pablito’ Rossi. L’annuncio su Twitter di Enrico Varriale

Un 2020 che purtroppo ci ricorderemo per sempre. È morto Paolo ‘Pablito’ Rossi e a darne notizia è il noto giornalista e vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale Enrico Varriale: “Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni.

R.i.p. caro Paolo”.

La redazione di LazioPress.it si stringe al dolore della famiglia

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: