ESCLUSIVA LAZIOPRESS | Claudia ci racconta il suo Acerbi: “E’ un leone sia fuori che dentro al campo. Mi incanta e emoziona vederlo giocare”. E in cucina…

Diverse volte abbiamo visto sui social Francesco Acerbi e Ciro Immobile scherzare sulla loro “storia d’amore” fuori dal campo. Stavolta però il difensore della Lazio sembra non scherzare più, e pare aver trovato l’amore per davvero. E’ stato lui stesso, tramite qualche stories e un paio di dediche nelle interviste post partita della Nazionale e della Lazio, ad aver ufficializzato l’amore per la sua dolce metà: “Claudia è per sempre”. Parole inequivocabili, dalle quali è uscita una sola certezza: Francesco Acerbi, oltre che essere leader in campo, adesso è felice anche fuori dal rettangolo di gioco. Un ragazzo sereno, sempre concentrato e sorridente, onesto e leale dentro e fuori dal campo. A raccontarlo in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it è proprio lei che gli ha strappato il cuore: Claudia Scarpari.

“E’ entrata ufficialmente tra le wags della Lazio. Come vi siete conosciuti e cosa ha fatto per conquistarti?”

“Ci siamo conosciuti al mare e non saprei dire cosa abbia fatto per conquistarmi, semplicemente è stato se stesso con quel sorriso e con quella simpatia che ha, però so che da quando ci siamo incontrati non siamo più riusciti a stare lontani.“

“Lei è un avvocato e lui un centrale. Può essere che vi ha accumunato il fatto di ‘difendere’ entrambi qualcosa?”

“Adesso che mi ci fai pensare sì. Può essere che le nostre professioni denotino un lato del nostro carattere anche simile quando si tratta di difendere e proteggere ciò in cui crediamo.“

“Quale era la sua squadra del cuore prima di conoscerlo?”

“Non avevo una squadra del cuore perchè non seguivo il calcio, da piccolina ero milanista.”

“La seguiamo sui social e non si perde una partita della Lazio e della nazionale. Come è viverla da casa sapendo che in campo c’è Francesco?”

“In effetti non mi perdo una partita e non me ne perderò mai una. Mi emoziono tantissimo, quando guardo le partite da casa e sento il telecronista dire “ACERBI” mi vengono i brividi. Quando sono allo stadio e lo vedo dal vivo mi incanto, provo un mix di amore, ammirazione, orgoglio e ovviamente tifo sfegatato.“

“Dai tifosi viene definito un “Leone”, anche lui lo dice. In campo lo è, e nella vita privata?”

“Si, lo è anche nella vita privata decisamente, è la mia roccia.“

“Qual è un pregio e un difetto di Francesco nella vita di tutti i giorni?”

“Pregi…ne ha tanti, ti dico onesto e leale. Un difetto…giuro che per ora non ne ho trovati.”

“Quanto è importante avere una serenità familiare per un calciatore professionista?”

“La famiglia è tutto, è il porto sicuro di ogni persona. La serenità familiare è fondamentale soprattutto per il professionista, che deve avere la testa libera da problemi e litigi, per potersi concentrare adeguatamente sulle partite. Poi credo che sapere che a casa c’è la tua famiglia che ti aspetta a braccia aperte non abbia prezzo. “

“Qual è il vostro piatto preferito e quale invece quello che amate fare insieme?”

“Le lasagne. Cuciniamo insieme praticamente ogni sera un po’ di tutto.“

“Tolto il numero 33, e sappiamo forse già la risposta, qual è il suo giocatore preferito della Lazio?”

“È una squadra fortissima, non ce sta uno preferito.“

“Ha qualche rapporto di amicizia con le altre mogli o fidanzate degli altri giocatori?”

“No non le conosco…“

“A entrambi cosa vi piace di più di Roma?”

“Roma è stupenda tutta, ci piacciono i ristoranti, le persone, il clima, ma la cosa preferita è.. lo Stadio Olimpico.“

“Per concludere, in questo momento così difficile che stiamo vivendo tutti, cosa vi aspettate dal 2021?”

“Sembra banale, ma ci auguriamo serenità e felicità.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: