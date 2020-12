ESCLUSIVA LATIUM | La cantante Kristal Vox: “Cantare con i tifosi della Lazio presenti sarebbe stata una cosa esplosiva”

La cantante Barbara Quartucci, in arte Kristal Vox si è esibita martedì allo Stadio Olimpico di Roma prima della gara Lazio–Club Brugge, accompagnata dal violinista Andrea Casta. Questa sera, la cantante è intervenuta in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole:

“E’ stata una delle esperienze più emozionanti della mia vita, perché nonostante lo stadio fosse vuoto, si sentiva un’emozione forte e tanto coinvolgimento, si sentiva la passione dei tifosi anche se non erano presenti. Cantare in quella struttura è stato meraviglioso. L’esperienza è stata ancor più piacevole dato che l’ho fatta con Andre Casta che è sia un collega che un amico di vecchia data: siamo entrambi di Brescia e abbiamo la stessa età, avevamo avuto modo di collaborare. E’ stata la prima volta che mi è capitato di cantare all’interno di uno stadio, e lo Stadio Olimpico non è uno stadio qualsiasi. Sicuramente faremo ancora qualche cosa, per me è stata un’emozione unica. Anche per gli addetti ai lavori che erano abituati a vedermi live dal vivo è stata una sorpresa. Un’emozione vedermi in Champions League. Senti la presenza dei tifosi anche se non sono allo stadio.

La canzone l’ho studiata prima, ho avuto il testo sia in italiano che in inglese: la richiesta era di eseguirlo in inglese: quando prepari una canzone devi entrare nel testo e nella sua carica emotiva. Assapori la passione dei tifosi mentre la prepari, e quando la esegui è come se ti connettessi con quel mondo a livello passionale. Chissà come sarebbe con lo stadio pieno di tifosi: i laziali non sono neanche tanto timidi, sarebbe bello. Si spera che questo Covid passi alla svelta, così da poter condividere le emozioni con i tifosi. La canzone dice siamo un mix di potere e gloria, e ora la nostra passione non è seconda a nessuno. Ho avuto modo di confrontarmi con voi e con i tecnici, e già si sente così, immagino come sarebbe con i tifosi. Non c’è stato modo di interagire con i calciatori, penso per le regole del Covid. Ho interagito con regia e tecnici, ma dopo l’esibizione ho fatto il giro dello stadio, andando in Tribuna Monte Mario, all’opposto della tribuna dove ho cantato. Ho visto tutto il primo tempo, posso descrivervi il mood dei tecnici: ho assistito al primo gol, e mi hanno detto “Brava scendi da Brescia e porti bene alla Lazio brava uno a zero”. Credo che la gara di martedì fosse una di quelle partite della vita: gli Ottavi di Champions League rappresentano un momento emozionante per i tifosi. Con i tifosi della Lazio sarebbe stata una cosa esplosiva. A me viene in mente il film “Tifosi”, dove c’è Christian De Sica laziale sfegatato che si veste da aquila.

La canzone era molto bella, e cantata in inglese assumeva un’aria natalizia, con i tifosi sarebbe diventato tutto più esplosivo. Mi sono affezionata alla Lazio, ho visto un video dove prima della partita liberavano l’aquila, che emozione: credo che solo nel calcio succedano queste cose, mi sono sentita subito a casa. Io sono figlia di un interista, il quale come prima cosa ha detto “Vai a Roma e canti l’inno della Lazio? Brava brava tanto noi a Roma siamo gemellati. Ci lascio il cuore a Roma come città, non ho modo di abitarci ma ogni volta che scendo ci lascio il cuore. Essere invitata a cantare l’inno della Lazio è stato un grandissimo onore e una grande esperienza. I complimenti dal figlio di Aldo Donati è il più bel complimento, mi fa piacere. Non è facile dare l’interpretazione giusta alle canzoni di Aldo Donati. Non sono una tifosa sfegatata di calcia, vedo in famiglia tanti tifosi sfegatati, ho avuto modo di collaborare ad alcuni progetti in ambito calcio, ma adesso che mi è capitato di cantare l’inno della Lazio ci tenevo d essere all’altezza dell’interpretazione.”

