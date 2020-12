EUROPA LEAGUE | Il Napoli si prende il primato. Per la Roma sconfitta indolore

Il giovedì di Europa League è iniziato, e le gare delle 18.55 hanno emesso i primi verdetti. Due le squadre italiane impegnate: Napoli–Real Sociedad, e CSKA Sofia–Roma. Per gli uomini di Gattuso era una gara da fondamentale, dato che ci si giocava il passaggio al turno successivo: gli azzurri hanno pareggiato contro la Real Sociedad, con le reti di Zielinski (35′), e Willian Jose (90′). Gattuso può sorridere, il Napoli ha conquistato il primo posto del Gruppo F, con la Real Sociedad che invece si è passata come seconda.

Per la Roma di Fonseca invece c’è stata una sconfitta ininfluente: 3-1 per i bulgari del CSKA Sofia, con le reti di Rodrigues (5′), Sowe (34′,55′). Per i giallorossi a segno il giovane Milanese. Anche per la Roma quindi passaggio ai Sedicisimi di finale.

