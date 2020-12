FORMELLO | Passata la Champions si pensa al Verona: Muriqi torna ad allenarsi con il pallone

Finita la fase a gironi della Champions League, la Lazio torna con la testa sulla Serie A ed in particolare alla sfida di sabato contro l’Hellas Verona. La squadra si è allenata sui campi del Centro Sportivo di Formello iniziando con del riscaldamento incentrato su esercizi stabilizzatori, per poi passare a quelli per il potenziamento della forza, con degli elastici. Successivamente, i giocatori hanno effettuato degli esercizi per la mobilità articolare, cui hanno seguito circuiti con trasmissione del pallone. Acerbi e Immobile non hanno effettuato i circuiti, ma solo il riscaldamento ed il lavoro a terra in gruppo, rientrando in quel momento in palestra. Buone notizie per l’attacco: Vedat Muriqi è tornato a svolgere lavoro differenziato sul campo adiacente a quello principale, svolgendo anche degli esercizi con il pallone.

Il gruppo principale, composto da chi ha giocato massimo 45 minuti con il Brugge, per gli altri allunghi a secco sui 50 metri. Alla Prima Squadra sono stati aggregati i Primavera Franco, Czyz e Raul Moro, mentre gli unici assenti sono stati Patric e Lulic.

