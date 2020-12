Il Messaggero | Inzaghi va blindato. Piace all’Inter per il dopo Conte

Non ha ancora vinto lo scudetto, eppure può forse già considerarsi l’allenatore più amato d’ogni tempo. È lì con Maestrelli ed Eriksson. A scriverlo è Il Messaggero, e il riferimento è ovviamente a Simone Inzaghi, per il quale gli ottavi di Champions sono il coronamento di un percorso tortuoso e virtuoso. Un nuovo record che, manco a dirlo, chiama il rinnovo: È possibile che sia a scadenza a giugno l’allenatore che ha appena portato la Lazio agli ottavi di Champions vent’anni dopo? Inzaghi va blindato. Oggi il tecnico tergiversa sul futuro: si sente a casa in biancoceleste, ma non si è mai sbilanciato sulla permanenza. Le voci sull’Inter, che avrebbe attenzionato il tecnico per il dopo Conte, si fanno sempre più insistenti, ma Lotito non ha intenzione di sentirsi ostaggio e vuole chiudere questa storia entro fine anno. La proposta sarà un biennale a 3 milioni più bonus. Ma non sarebbe nulla ovviamente rispetto alle cifre che potrebbe offrirgli l’Inter per il dopo Conte in nerazzurro. Alla finestra ci sarebbe anche il PSG e, in seconda linea, la Juventus.

