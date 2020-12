Il Tempo | Lazio, l’accordo con Inzaghi va trovato

L’incontro è fissato prima dell’inizio del campionato. Anzi, no. Appuntamento alla prima sosta. Ancora un rinvio, tutto posticipato a metà novembre. Niente da fare e ora che succede? Nel giorno della festa per un traguardo storico raggiunto, gli ottavi di Champions League, resta da sciogliere un nodo fondamentale: Simone Inzaghi. Sono almeno quattro mesi che il presidente Lotito e il tecnico non riescono a vedersi per certificare un rinnovo di contratto quantomai fondamentale. Certo, ci sono stati problemi interni che hanno fatto passare in secondo piano il problema relativo a un tecnico che ha l’accordo col club solo fino a giugno, ma ormai i tempi cominciano a essere sempre più stretti. In linea teorica nel nuovo anno Inzaghi potrebbe accordarsi con altre squadre e, dopo gli ottimi risultati anche in Champions, le sue quotazione stanno salendo. Inter, Juve, oltre alle grandi d’Europa stanno seguendo i progressi di un allenatore che Lotito si è cresciuto in casa. Sarebbe un errore imperdonabile lasciarselo sfuggire visto il gruppo che è riuscito a creare nonostante i tanti anni di convivenza con molti dei giocatori attualmente in rosa. Risultati tecnici, armonia interna e rivalutazione della maggior parte dei giocatori con indubbio beneficio per il bilancio economico della società: Inzaghi si presenterà all’incontro che dovrà per forza di cose andare in scena prima di Natale con la speranza di veder accolte le sue richieste. E non è una questione di ingaggio perché l’aumento è giustificato dagli obiettivi centrati ma è un problema di strategie e di programmi. I tifosi aspettano la lieta novella sotto l’albero. Niente scherzi il futuro deve essere ancora griffato da Inzaghi. Il Tempo/Luigi Salomone

