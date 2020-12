Il Tempo | Leiva verso la panchina, Muriqi può recuperare

Ventiquattro ore per festeggiare. Un’altra mezza giornata per riposare, poi nel pomeriggio la squadra si ritroverà all’interno del centro sportivo per iniziare a preparare la gara contro il Verona di Juric. L’ultima partita di Champions contro il Bruges ha portato con sé qualche ripercussione dal punto di vista fisico. Leiva e Immobile sono usciti acciaccati dallo scontro con i belgi: nella sfida di sabato potrebbe trovare spazio uno tra Parolo ed Escalante al posto del brasiliano. In avanti Caicedo proverà fino all’ultimo a conquistarsi una maglia. Da valutare le condizioni di Patric, Muriqi potrebbe recuperare a sorpresa.

Il Tempo/Daniele Rocca

