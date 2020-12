L’arbitro Daniele Orsato svela la propria fede calcistica

Come riportato da lazionews24.com, in collegamento Skype il direttore di gara internazionale Daniele Orsato della sezione di Schio, ha confessato la propria fede calcistica all’emittente televisiva locale ‘Tva Vicenza’, dichiarando: ”Seguo esasperatamente il Vicenza, domenica sera guardavo la partita. Mi sono sentito anche con Gianni Grazioli, vicentino come me. Speravo arrivassero questi benedetti tre punti. Seguo molto la vostra trasmissione, e con quanto amore spingiamo il Vicenza, speriamo ci sia un’inversione di risultati e che Di Carlo possa portare la squadra sempre più in alto, speriamo. In bocca al lupo a tutti e soprattutto al Vicenza, forza Vicenza”.

