Favola Inzaghi: dalla baby Lazio agli ottavi di Champions in 4 anni

Dalla Primavera agli ottavi di Champions Simone Inzaghi in meno di cinque anni ha scritto una nuova pagina di storia biancoceleste. Era l’aprile del 2016 quando, complice un capitombolo al derby, Lotito lo strappò alla Primavera per sostituire l’esonerato Pioli. Quel giorno, tra l’altro del suoi 40 anni festeggiati in ritiro a Norcia, nessuno avrebbe mai immaginato che Inzaghi sarebbe diventato il nuovo condottiero biancoceleste. Forse nemmeno lo stesso Lotito che, per dare una scossa alla piazza, provò a portare Bielsa che all’ultimo si rifiutò. Un motivo in più per dare fiducia a Inzaghi. Nel bel mezzo di una furiosa contestazione e tra mille dubbi Simone accettò la sfida. Gli sono bastati quattro anni per entrare nel cuore della gente, per togliersi quello scomodo soprannome di “Inzaghino” e diventare presto uno dei tecnici più stimati del panorama internazionale. La sua è stata una cavalcata fatta di trofei e grandi imprese, ma anche di delusioni che lo hanno fatto crescere, culminata con la qualificazione agli ottavi di Champions. Il primo trofeo arriva nel 2018 con la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus fresca di “doblete” e della finale di Champions. L’anno successivo arriva la prima Coppa Italia contro l’Atalanta quarta in campionato, a dicembre 2020 c’è il trionfo a Ryad in Supercoppa Italiana contro la Juventus, adesso davanti a Inzaghi nella storia c’è solo Eriksson. In campionato la cavalcata è di quelle da fare paura, tre giorni prima del 3-1 in Supercoppa c’era stato quello in campionato che aveva rilanciato le ambizioni della Lazio capace di arrivare a -1 dai bianconeri salvo poi doversi arrendere al Covid. Niente scudetto ma arriva la qualificazione in Champions. “La Lazio farà la comparsa” sussurrano i maligni, Inzaghi trascina la squadra agli ottavi da imbattuta. “E’ come se avessimo vinto un trofeo” ammette l’allenatore che durante le feste è pronto a mettere nero su bianco il rinnovo fino al 2022.

