Napoli, l’esito del nuovo giro di tamponi: due positivi

L’ SSC Napoli ha comunicato sui profili social ufficiali che, al termine di un nuovo giro di tamponi effettuato ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, l’esito è stato negativo per tutti ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone.

ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: