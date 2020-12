OTTAVI CHAMPIONS | E se l’avversario della Lazio fosse il Chelsea?

La Lazio e gli Ottavi di finale di Champions League, un momento che mancava da circa vent’anni alla piazza biancoceleste. A Nyon ci sarà il sorteggio, che decreterà l’avversaria della Lazio: il tutto avverrà lunedì 14 Dicembre alle ore 12:00. Le avversarie di livello saranno tante, e qualunque squadra uscirà dall’urna, rappresenterà un gran banco di prova per la squadra di Simone Inzaghi. Una delle squadre più attrezzate è sicuramente il Chelsea targato Frank Lampard: una squadra giovane e ricca di talento che ha iniziato un nuovo ciclo.

IL CHELSEA – In Champions League ha ottenuto il primo posto nel Gruppo E, con Siviglia, Krasnodar e Rennes, in Premier League è al terzo posto a due soli punti dalla vetta: questo è stato lo splendido avvio di stagione della squadra del patron Roman Abramovic. I Blues hanno sfruttato al meglio la sanzione ricevuta dalla Uefa: quest’ultima aveva bloccato la sessione di mercato estiva del 2019, e quella invernale del 2020. Durante questo lasso di tempo, c’è stato tempo per Lampard di lavorare sui ragazzi più giovani e promettenti della squadra: l’aggiunta di un mercato estivo strepitoso, ha portato il Chelsea ad avere una rosa ampia e di qualità. Giocatori giovani come Werner, Havertz e Ziyech, e uomini di esperienza come Kantè e Thiago Silva: un mix di talento ed esperienza che al momento sta regalando tante soddisfazioni.

LA FORMAZIONE (4-3-3) – Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Chilwell; Kantè, Mount, Havertz; Werner, Ziyech, Abraham.

LA STELLA – La squadra dispone di tante scelte per ciascun ruolo, e raramente giocano gli stessi uomini. Se vogliamo però trovare nel nuovo ciclo dei Blues alcuni protagonisti, uno di questi è senz’altro Hakim Ziyech. Il talento ex Ajax ha preso da subito in mano le redini della manovra offensiva: problemi fisici a parte, è l’uomo in più di questo avvio di stagione del Chelsea.

IL PRECEDENTE – L’ultimo precedente risale al 4 Novembre 2003, quando Lazio e Chelsea si affrontavano nella quarta giornata della Fase a gironi di Champions League. All’Olimpico fu una serata storta per la Lazio allenata da Roberto Mancini: perse 0-4 contro il Chelsea di Claudio Ranieri, arrivato poi in semifinale. Le reti furono di Crespo (15′), Gudjohnsen (70′), Duff (75′), Lampard (80′).

