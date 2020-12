SOCIAL | Mattinata di studio per Alessandro Matri – FOTO

Alessandro Matri non si ferma, continua a studiare per diventare Direttore Sportivo. Da una parte il lavoro sul campo al fianco di Igli Tare, dall’altra lo studio individuale a casa con un corso e un quaderno per gli appunti. Così questa mattina ha voluto mostrare sul suo profilo Instagram il suo percorso di studi.



