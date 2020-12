SOCIAL | UEFA un minuto di silenzio per il ricordo di Paolo Rossi – FOTO

La UEFA tramite il proprio account Twitter ha pubblicato un post per ricordare Paolo Rossi, centravanti dell’Italia che ha vinto il Mondiale di Spagna nel 1982, venuto a mancare all’età di 64 anni. In sua memoria stasera prima delle partite di UEL verrà rispettato un minuto di silenzio.

A moment of silence will be held before all of tonight’s #UEL matches to honour Paolo Rossi, who has passed away aged 64. pic.twitter.com/dB8AgWl6u9

— UEFA (@UEFA) December 10, 2020