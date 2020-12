Ag. FIFA Anellucci: “Inzaghi tra i migliori allenatori in Europa. Champions? Non sarà facile per nessuno incontrare la Lazio”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto l’agente FIFA Claudio Anellucci, per parlare di Lazio. Più nello specifico di Champions League, con la Lazio che ha passato il girone ed attende il sorteggio di lunedì per scoprire l’avversaria agli ottavi di finale. Per poi passare a mister Inzaghi ed al mercato fatto e quello che sarà. Ecco le sue parole sul discorso Champions: “Martedì è stata una serata fantastica all’Olimpico, peccato che non ci sia stata la possibilità di condividere questo risultato storico con i tifosi. Sarebbe stato veramente molto bello, anche se ormai siamo abituati così. Chi vorrei agli ottavi? Sono tutte squadre fortissime. Qualsiasi sarà il sorteggio, ne verranno fuori due partite affascinanti ma molto complicate. Il percorso adesso sarà difficile ma la Lazio è tosta, non sarà facile per nessuno incontrarla. Poi le partite di calcio vanno sempre giocate sul campo…”.

Su mister Inzaghi: “Sia per affetto che per amicizia sono molto legato a Simone. Stiamo spesso anche insieme e quindi sono di parte, ma secondo me è uno tra i migliori allenatori in Europa, se non il migliore al momento. È poco pubblicizzato, come del resto tutta la Lazio, però è cresciuto tantissimo anche imparando da alcuni errori. Inzaghi fa la differenza, sposta gli equilibri e fa crescere tanto i giocatori lavorando molto duramente”.

Per concludere il mercato, con le operazioni fatte dalla Lazio, questa estate, per rinforzare il gruppo biancoceleste: “Su Hoedt qualcuno deve fare mea culpa, sta dimostrando di poterci stare benissimo in questo gruppo. In casa del Borussia Dortmund ha fornito una prestazione di spessore, è stato importantissimo ed è cresciuto a livello mentale. Anche lui è una scelta di Inzaghi, che ha voluto il suo ritorno. Muriqi? Io con venti milioni a disposizione avrei fatto un’altra scelta. Avendo confermato Caicedo, avrei speso 6-7 milioni per una quarta punta e avrei investito gli altri soldi per coprire un altro ruolo. Ma ripeto che è una mia idea, magari ora Muriqi fa vedere di essere un calciatore importante. Investimenti a gennaio? No, credo che rimanga così senza muoversi sul mercato. Anche perché a breve tornerà anche Lulic”.

