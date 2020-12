Antonio Filippini e la Lazio: “La vittoria nel derby contro la Roma la ciliegina sulla torta. Sarei rimasto volentieri”

Antonio Filippini, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SuperNews, ripercorrendo le tappe della sua carriera da calciatore, passando dal Brescia, per poi arrivare al Palermo, al Livorno e non poteva mancare la Lazio. Questo è il ricordo che ha Filippini della sua stagione trascorsa nella Capitale con la maglia biancoceleste: “Ero contentissimo perché andavo a giocare in una grande squadra. È stato un anno bello, travagliato ma entusiasmante. La vittoria nel derby contro la Roma (3-1, 6 gennaio 2005) è stata la classica ciliegina sulla torta. Sarei rimasto volentieri, ma ero arrivato in prestito secco dal Palermo”.

