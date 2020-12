CorSera | Lazio, poker da servire

Ipotecato con qualche sofferenza di troppo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato per sfruttare al massimo le gare a disposizioni pre sosta natalizia. Da sabato al 23 dicembre i biancocelesti saranno chiamati a quattro impegni molto importanti da non fallire contro Hellas Verona, Benevento, Napoli e la capolista Milan. Quattro incroci fondamentali che, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, diranno la verità sulle ambizioni stagionali spingendo magari il presidente Lotito a qualche nuovo innesto a gennaio.

