Filippo Bisciglia, noto tifoso biancoceleste e presentatore del programma televisivo “Temptation Island“, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole:

“Ho litigato tre giorni con le lucette dell’albero di Natale, mi sono incastrato, non riuscivo a metterle intorno allo specchio. Martedì sera stavo rientrando da Leroy Merlin, stavo ‘correndo’ sul raccordo per seguire la Lazio che cii ha dato soddisfazione. Sono felicissimo, gli ultimi minuti non sono stati meravigliosi, avrei preferito il gol del 3-1. Pamela continuava a dirmi “Mettiti seduto”, continuavo a camminare attorno al salotto, ho visto quella traversa e mi stavo sentendo male. La partita con il Club Brugge mi ha ricordato una gara della vecchia Coppa Uefa: non ricordo con chi fosse, vincemmo all’andata in trasferta 0-4. Riuscimmo a perdere quella partita. Forse c’era Zeman, che ci ha comunque dato grandi soddisfazioni, ad esempio con Milan e Fiorentina. Noi laziali dobbiamo subire anche queste cose sennò non saremmo laziali.”

Su Lulic e il mercato estivo: “Un giocatore che mi manca tantissimo è Lulic, manca parecchio, darebbe una mano su una fascia scoperta, Lulic non si ferma mai, è un lottatore e trascinatore. Ma i nuovi giocatori piano piano si stanno integrando bene. L’acquisto che ci darà grandi soddisfazioni sarà Pereira, magari non nell’immediato. Ha qualità palla al piede, sta carburando. Ricordatevi Favalli alla Lazio, è uno di quei giocatori che sono diventati forti in una squadra forte, perché quando la squadra gira girano tutti, secondo me Pereira ci darà soddisfazioni. Muriqi non ha fatto un tiro nello specchio della porta, al momento non classificato, ma speriamo bene perché ci serve. Se quella traversa del Club Brugge fosse entrata non avrei potuto fare nulla, sarei stato indifeso, mentre al falò se accade qualcosa posso intervenire e mettere la palla al centro. Conoscevo le consorti dei giocatori precedenti, oggi conosco Ciro Immobile.

A Temptation Island mi piacerebbe vedere Stefano Mauri e la fidanzata, perché li conosco entrambi, e so che Mauri è geloso. Alla prima puntata ho messo una camicia, Ciro mi scrive ”Bella camicia dobbiamo fare cambio maglia, tu mi dai la camicia e io la maglia”. La camicia l’ho conservata, messa una sola volta per quella puntata, e aspettiamo di fare lo scambio, ma con il Covid non abbiamo fatto più nulla. Spero che questo momento passi al più presto, mi serve abbracciare e baciare persone. Pamela con la Lazio deve seguirmi, perché o vede la Lazio o vede altro sul telefonino. Per me le partite sono tutte importanti, e Pamela è sempre accanto a me. Lei è di Prato, quando è venuta a Roma mi ha detto di essere della Roma, le ho detto che doveva essere della Fiorentina dato che Firenze è vicino Prato, preferisco così, alla fine l’ho convinta, anche se non le interessa più di tanto il calcio.

Sull’attenzione mediatica per la Scarpa d’Oro di Ciro Immobile: “Per quanto riguarda il trionfo di Immobile e la sua Scarpa d’Oro, secondo me anche il momento è stato sfortunato. In questo momento storico in televisione non ci sono ospiti nelle trasmissioni, o se ci sono non si tratta comunque di un varietà. Mediaticamente è stato celebrato. Se la scarpa d’oro l’avesse vinta un calciatore di un’altra squadra sarebbe stato più celebrato, ma non ci interessa, nella vita contano i risultati, ma il mondo è così. Immobile è un calciatore della Lazio, che è in Champions League. Continuiamo a tifare la Lazio con il cuore, secondo me dopo martedì i calciatori sono più carichi.”

