FORMELLO – Inzaghi gestisce le energie. Luis Alberto assente, Caicedo insidia Correa

Ormai è diventata una abitudine, alla vigilia le prove tattiche non danno grosse indicazioni sulla formazione che scenderà in campo il giorno seguente. Inzaghi vuole sfruttare tutto il tempo a sua disposizione per gestire le energie dei calciatori con i test decisivi che saranno effettuati domani mattina nella sgambata. I dubbi rimangono i soliti: tre uomini per due maglie sulle fasce laterali e chi affiancherà Ciro Immobile in attacco. A tutto ciò bisogna registrare l’assenza dal centro sportivo di Formello di Luis Alberto, da capire la motivazione per cui lo spagnolo non si è allenato. In porta viaggia verso l’ennesima conferma Pepe Reina, servirà la sua qualità con i piedi per impostare l’azione contro l’Hellas con Strakosha che è destinato ancora alla panchina. Torna la difesa formato campionato con Acerbi al centro, Luiz Felipe e Radu ai lati dell’ex Sassuolo. Il brasiliano sta ritrovando la forma migliore e dovrà stringere i denti visto che mancherà Patric ancora bloccato dal torcicollo, oggi pomeriggio per lo spagnolo lavoro differenziato insieme a Muriqi. Sulle corsie esterne i favoriti sembrano essere ancora una volta Lazzari a destra con Marusic a sinistra, Fares scalderà i motori per la ripresa. In mezzo al campo sicuri di una maglia sono Milinkovic e Lucas Leiva, nel caso dovesse dare forfait Luis Alberto toccherà ad Akpa Akpro. Davanti potrebbe arrivare un turno di riposo per Correa con Caicedo al fianco di Immobile.

