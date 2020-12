GdS | Pronto un nuovo cambiamento per il fallo di mano “in attacco”

Non c’è pace per il regolamento sul fallo di mano, almeno quello in attacco. Infatti, l’International Board sembrerebbe pronta ad inserire una nuova variazione alla norma introdotta nel 2019 secondo la quale qualunque tocco di braccio immediatamente precedente alla segnatura di una rete porta all’annullamento della stessa indipendentemente dalla volontarietà o meno del tocco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la nuova regola, che entrerebbe in vigore da giugno, non inciderebbe sui “gol di mano” bensì sui tocchi immediatamente precedenti che, per essere punibili, dovrebbero essere giudicati volontari. Della nuova variazione di discuterà mercoledì nell’Annual Businness Meeting nel corso del quale, inoltre, si parlerà anche delle cinque sostituzioni, del fuorigioco e del VAR.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: