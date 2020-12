Groupama Assicurazioni consolida la sua presenza in Serie A: Premium Partner di Lazio e Genoa per la stagione 2020/2021

La Compagnia assicurativa scende in campo e rafforza il sostegno allo sport per rimanere al fianco delle passioni di oltre 1,7 milioni di Clienti.

Groupama Assicurazioni, tra i principali player del settore assicurativo e primo mercato estero del gruppo francese Groupama, ha confermato anche per la stagione 2020/2021 la presenza sui campi di calcio in qualità di Premium Partner al fianco delle squadre SS Lazio e Genoa CFC, due dei club più seguiti e amati del campionato italiano. Il progetto di sponsorizzazione è stato finalizzato grazie al supporto di Infront, marketing agent dei due club.

Due squadre storiche del panorama calcistico italiano, che negli anni hanno appassionato milioni di tifosi: la SS Lazio, di cui Groupama Assicurazioni era già Premium Partner, che nella scorsa stagione ha centrato la qualificazione in Champions League; e il Genoa CFC, il Club più antico d’Italia, fondato nel 1893 e vincitore di ben 9 scudetti del campionato italiano di calcio.

“Ci troviamo in un momento storico difficile, che colpisce nel profondo tutti noi e che riguarda tutti i settori. È proprio in questo tempo di particolare difficoltà che come Assicurazione vogliamo ribadire il nostro ruolo sociale, attraverso i servizi di assistenza e prevenzione, ma soprattutto vogliamo essere ancora più vicini ai milioni di italiani sostenendo la loro passione e affiancando il nostro brand allo sport più seguito al mondo” ha commentato Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione, ormai ultra decennale, con un partner internazionale come Groupama – afferma Marco Canigiani, Responsabile Marketing della S.S. Lazio – a riprova della fiducia reciproca registrata in tutti questi anni. L’obiettivo condiviso è ovviamente quello di consolidare la partnership creando nuove opportunità di comunicazione”.

Groupama Assicurazioni, in linea con le nuove direttive di prevenzione per l’emergenza Covid-19, lavorerà con le squadre alla realizzazione di iniziative esclusive per i tifosi dei due club, al fine di offrire esperienze e opportunità vantaggiose, in linea con i valori dell’azienda. La Compagnia sarà presente negli stadi con backdrop pubblicitari, ritorni televisivi, opportunità esclusive per i propri clienti. Considerando una sola giornata di campionato, l’operazione ad oggi ha evidenziato valori eccellenti, con dati che registrano oltre 1.000.000 di audience e circa 3.000.000 di reach.

Groupama Assicurazioni opera nel mercato assicurativo italiano con una rete di oltre 1000 Agenti e oltre 800 Agenzie presenti su tutto il territorio nazionale.

