Immobile-Correa, coppia da gol: i loro numeri quando vanno a segno in sinergia

Come riportato anche da SportMediaset.it, quando Ciro Immobile e Joaquin Correa vanno a segno entrambi nella stessa partita non ce n’è per nessuno. Nell’ultimo match di Champions League contro il Brugge infatti, i due attaccanti hanno trovato entrambi la marcatura nella stessa gara per la 10° volta (la 1° nella massima competizione europea).

È cominciato tutto dalla partita di Serie A della stagione 2018/19 al Tardini contro il Parma, quando, precisamente il 21 ottobre 2018, la coppia realizza i due gol biancocelesti portando a casa i 3 punti. Nella stagione scorsa il loro contributo sinergico si fa più importante: su 7 partite dove il tabellino dei marcatori ha registrato il loro nome, sono arrivate infatti ben 6 vittorie e 1 pareggio (Samp-Lazio: 0-3; Lazio-Atalanta: 3-3; Fiorentina-Lazio: 1-2; Milan-Lazio: 1-2; Lazio-Lecce: 4-2; Verona-Lazio: 1-5; Lazio-Brescia: 2-0).

Nella stagione in corso, con la partita contro i belgi, siamo già a quota 2, se contiamo anche la vittoria per 0-2 in campionato sul campo del Crotone lo scorso novembre.

