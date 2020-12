Juventus, ridotta la squalifica ad Alvaro Morata

Il tribunale d’appello della FIGC ha ridotto da due a una le giornate di squalifica per Alvaro Morata.

Lo spagnolo era stato espulso a fine partita con il Benevento per proteste e l’arbitro aveva sentenziato due giornate di squalifica per l’attaccante bianconero. Per questo motivo Morata ha saltato il derby di Torino dello scorso weekend e non sarebbe dovuto essere a disposizione neanche per la giornata di Serie A alle porte. Tuttavia è stato accolto il ricorso della Juventus e per questa ragione Pirlo può sorridere e ritrovare tra i convocati anche l’ex Atletico Madrid già per il match di domenica pomeriggio con il Genoa.

