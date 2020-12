Lazio Women, rinviato il match con la Roma CF

Dopo la fresca vittoria casalinga con il Pomigliano, domenica 13 dicembre la Lazio Women avrebbe dovuto affrontare la Roma CF, per tentare di continuare ad alimentare la striscia di risultati positivi in campionato.

Tuttavia, come comunicato mediante una nota ufficiale della società, la gara è stata rinviata a data da destinarsi. Lazio Women che, dunque, non scenderà in campo nel weekend.

