Leggo | Lazio, contro l’Hellas Verona scatta l’operazione Olimpico

La chiusura degli stadi ha reso quasi impercettibile il fattore campo e la Lazio, come molte altre compagini, ne è l’esempio. I biancocelesti che nella scorsa stagione avevano reso l’Olimpico un fortino inespugnabile, quest’anno faticano ad imporsi sugli stessi livelli. Nelle cinque gare casalinghe sino disputate, infatti, i ragazzi d’Inzaghi hanno vinto solamente una volta, perso in due occasioni (Atalanta e udinese) e pareggiato nelle altre due (Inter e Juventus). Come sottolinea l’edizione odierna di Leggo, in tal senso il match di domani contro l’Hellas Verona rappresenterà un nuovo esame da superare a pieni voti per tornare a valorizzare il fattore Olimpico.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: