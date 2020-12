OTTAVI CHAMPIONS | E se l’avversario della Lazio fosse il Manchester City?

Dopo tredici anni dall’ultima partecipazione, la Lazio si qualifica da imbattuta agli ottavi di finale di Champions League: nonostante la partita sofferta di martedì sera contro il Club Brugges, la squadra di Inzaghi ha ottenuto il secondo posto del girone F, accedendo alla fase successiva del torneo e continuando a far sognare il pubblico biancoceleste. Lunedì alle 12:00 a Nyon si terranno i sorteggi, come comunicato dalla UEFA, e scopriremo chi sarà la prossima avversaria della Lazio. Al momento le squadre già qualificate come testa di serie sono: Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Chelsea, PSG e Real Madrid.

IL MANCHESTER CITY – Il Manchester City è attualmente settimo in Premier League a sei punti dal Tottenham capolista. Dopo un inizio incerto si è ripresa in campionato con due vittorie casalinghe contro Fulham e Burnley. In Champions League, invece, la squadra di Guardiola si è qualificata al primo posto del girone C, senza aver mai perso una partita: nonostante l’infortunio al menisco di Aguero, l’allenatore spagnolo non ha avuto difficoltà a pescare nella lunga rosa di cui dispone.

LA FORMAZIONE (4-3-3) – Ederson; Cancelo, Ake, Laporte, Walker; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Jesus, Sterling All.: J. Guardiola

LA STELLA – Nella rosa del Manchester City molti sono i giocatori di qualità, requisito fondamentale per giocare il calcio richiesto da Guardiola. Tra tutti però il giocatore simbolo dei Cityzens è sicuramente Kevin De Bruyne: dall’inizio della stagione ha già realizzato due goal e sei assist, a testimonianza del fatto di come sia il fulcro assoluto della manovra offensiva.

I PRECEDENTI – Non ci sono stati precedenti ufficiali fra le due squadre. Il Manchester City si è affacciato da poco alle europee dopo il cambio di proprietà.

