OTTAVI CHAMPIONS | Tutto pronto per il sorteggio, ecco quando e dove si scoprirà la rivale della Lazio

La UEFA comunica tramite il suo sito ufficiale la data e le modalità del sorteggio per gli ottavi di Champions League. Il sorteggio si svolge nel quartier generale UEFA di Nyon, Svizzera, lunedì 14 dicembre. Sarà trasmesso in diretta streming qui alle 12:00 CET. Il sorteggio coinvolge le otto vincitrici dei gironi (teste di serie) e le otto seconde (non teste di serie).

Teste di serie

Bayern (GER, Gruppo A)

Real Madrid (ESP, Gruppo A)

Manchester City (ENG, C)

Liverpool (ENG, D)

Chelsea (ENG, E)

Borussia Dortmund (GER, F)

Juventus (ITA, G)

Paris (FRA, H)

Non teste di serie

Atlético (ESP, A)

Borussia Mönchengladbach (GER, B)

Porto (POR, C)

Atalanta (ITA, D)

Siviglia (ESP, E)

Lazio (ITA, F)

Barcellona (ESP, G)

Leipzig (GER, H)

Come funziona il sorteggio?

Le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.

Nessuna squadra può affrontare un club dello stesso girone di UEFA Champions League o della stessa federazione nazionale.

Ulteriori restrizioni saranno confermate prima del sorteggio.

Quando si giocheranno le partite?



Le partite di andata degli ottavi sono in programma il 17/23/24 febbraio, con le gare di ritorno il 9/10/16/17 marzo. Il fischio d’inizio è alle 21:00 CET. Il sorteggio per quarti, semifinali e finale si svolgerà il 19 marzo.

