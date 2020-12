Reina: “Continuerò a giocare fino a quando starò bene fisicamente. Buffon? Una speranza”

Nel mercato estivo, la Lazio ha voluto rinforzare anche la porta, per dare un’alternativa a Strakosha all’altezza della Serie A, ma soprattutto della Champions League. L’acquisto di Pepe Reina si è rivelato azzeccato, visto che il portiere spagnolo si sta ritagliando molto spazio tra campionato e Champions. Ai microfoni di El Transistor ha parlato della forma fisica che si deve avere e mantenere all’età di 38 anni per continuare a giocare a questi livelli. Ecco le sue parole: “A 38 anni ogni giornata di allenamento viene valutata di più. Una delle chiavi per stare bene a 38 anni è lavorare in modo personalizzato con un fisioterapista che lavora su quelle parti del corpo in cui non stai bene. La cosa più importante è non perdere peso, soprattutto durante i periodi di vacanza”.

Continuando ha fatto una considerazione su Gianluigi Buffon, suo collega e portiere che, all’età di 42 anni, continua a difendere i pali della Juventus: “Buffon è una speranza, perché i portieri più anziani possano continuare a giocare più partite. Io continuerò fino a quando starò bene fisicamente. Quando non sentirò più quella tensione prima di ogni partita, sarà finita”.

Reina ha girato l’Europa tra i pali, dalla Spagna all’Inghilterra, arrivando poi in Italia ed anche in Germania. Queste le sue sensazioni sui paesi in cui ha trascorso una parte della sua carriera: “A livello di vita mi sono innamorato dell’Italia, ma i miei anni migliori nel calcio sono stati in Inghilterra. E’ stato lì che mi sono divertito di più e ho raggiunto obiettivi più personali e sportivi”.

Alla domanda su chi fosse il suo portiere preferito, Pepe non è riuscito a trovarne uno solo: “Sono stati tanti ed è difficile evidenziarne uno sopra gli altri. Sicuramente direi Peter Schmeichel, Buffon e Iker Casillas”.

Per concludere, sulla Nazionale Spagnola: “E’ sempre stato un piacere indossare la maglia della Spagna”.

