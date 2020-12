Serie A, il Sassuolo vince l’anticipo del venerdì sera contro il Benevento

Un’altra vittoria per il Sassuolo di De Zerbi, che batte al Mapei Stadium i giallorossi del Benevento di Pippo Inzaghi per 1-0. All’8° minuto del primo tempo ci pensa Domenico Berardi, dopo che Sozza, arbitro della gara, non ha dubbi e indica il dischetto per un fallo di mano di Tuia. L’esterno calabrese spiazza Montipò dagli 11 metri e regala così i 3 punti alla sua squadra. Padroni di casa in 10 uomini per buona parte della seconda frazione di gioco, colpevole l’intervento toppo irruento di Haraslin su Letizia al 49′. Nei minuti finali gli ospiti sono però molto vicini al gol del pareggio, con la traversa colpita da Iago Falque all’85’ e il salvataggio miracoloso di Consigli, uno dei migliori in campo, a tempo scaduto su Lapadula. Il Sassuolo, ora è al momento secondo in classifica a 4 punti dalla capolista Milan.

