SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Hellas Verona

Dopo aver raggiunto il primo obiettivo stagionale la Lazio fa il suo ritorno in campionato. Ad attenderla c’è l’Hellas Verona guidata da Juric che è in grado di mettere in difficoltà ogni avversario. Per i biancocelesti ora c’è l’occasione di migliorare la classifica e racimolare punti senza l’ostacolo Champions durante la settimana. Prima della sosta natalizia l’attendono 4 gare, con le ultime due non proprio semplici. Intanto ecco il punto sul’Hellas Verona.

L’HELLAS VERONA – All’Olimpico arriva la squadra di Juric che da inizio campionato non ha mai perso una gara contro le big del campionato. Ha racimolato 2 vittorie e 2 pareggi, vincente contro Roma e Atalanta e pareggio con Milan e Juventus. L’Hellas Verona ha subito 8 gol nelle prime 10 partite di questo campionato, esattamente come nella scorsa stagione: i gialloblù hanno fatto meglio in Serie A TIM solamente nella stagione dello Scudetto 1984/85, quando incassarono quattro reti nelle prime 10 giornate. Si confermano come una delle migliori difese del campionato. Di contro però : i gialloblù non ottengono due successi esterni consecutivi dal 2014 nel massimo campionato. Da una parte l’Hellas Verona è una delle uniche due squadre a non aver ancora guadagnato punti da posizione di svantaggio in questo campionato, dall’altra la Lazio non ne ha ancora persi una volta sopra nel punteggio.

LA FORMAZIONE (3-4-2-1) – Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine

LA STELLA – Grande assente nella sfida di domani sera sarà Ronaldo Vieira. Uno dei giocatori più in forma dell’Hellas. Tanti chilometri percorsi con sapienza tattica e anche un gol, decisivo per portare ai rigori la partita poi vinta in Coppa Italia con il Venezia. Il centrocampista, però, si è fermato per un infortunio muscolare e la sua assenza si sta prolungando. Vieira non ha recuperato e il Verona deve ancora attenderlo. Una fortuna per la Lazio di Inzaghi

IL PRECEDENTE – La Lazio ha vinto sei delle ultime sette partite contro l’Hellas Verona in Serie A TIM (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 16 sfide per i biancocelesti. L’ultima sfida all’Olimpico ha visto la sqaudra di Juric essere l’unica in grando di fermare i biancocelesti in volata verso lo scudetto. Uno 0-0 che ha lasciato l’amaro in bocca a tanti tifosi, ma che ha segnato anche le straordinarie capacità dell’Hellas si mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Al ritorno però la musica è cambiata e infatti a Verona la sfida è finita 1-5 con tripletta di Immobile, gol di Milinkovic-Savic e Correa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: