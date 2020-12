SOCIAL | Correa e “la banda del mate” insieme a fine allenamento – FOTO

E’ da poco terminato l’allenamento a Formello in vista del match di domani sera con l’Hellas Verona. I dubbi sulla formazione che partirà titolare non sono ancora stati sciolti, la coesione del gruppo, al contrario, è sempre più una certezza. Il legame tra i calciatori traspare spesso attraverso i social, come nel caso di una instagram story pubblicata poco fa dal Tucu Correa: in sua compagnia negli spogliatoi troviamo Lucas Leiva, Gonzalo Escalante e Luiz Felipe. Il quartetto è stato ribattezzato“La banda del Mate” (bevanda tipica del Sudamerica) che, tra l’altro, lo stesso Ramos ha in mano nella foto. Insomma il clima che si respira è di pura armonia, e questo non può che giovare alla banda di Inzaghi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: