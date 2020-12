Zorc (Borussia Dortmund): “Soddisfatto della Champions nonostante la sconfitta contro la Lazio”

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato nella conferenza stampa di oggi, tra i vari argomenti, anche del girone di Champions League, che ha visto la sua squadra qualificata agli ottavi e classificata prima nel girone nonostante la sconfitta a Roma contro la Lazio. Le sue parole:

“Sono molto soddisfatto di come sia andato il girone di Champions League. Il nostro obiettivo era quello di qualificarci ed essere primi in classifica: abbiamo fatto entrambe le cose nonostante la sconfitta per 3-1 a Roma contro la Lazio“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: