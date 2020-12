Champions League, Arrigo Sacchi: “Impresa della Lazio. La mentalità è cambiata”

Qualche giorno dopo la qualificazione della Lazio, della Juventus e dell’Atalanta agli ottavi di Champions League Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera per esaltare il cammino europeo delle Italiane ed in generale un calcio italiano che sta tornando ad alti livelli. Queste le sue parole: “Vedo una nuova mentalità nel calcio italiano, qualcosa sta cambiando. In Europa se non giochi per vincere non vai da nessuna parte, è una cosa che ripeto da molti anni. Prima erano le piccole a far vedere il calcio migliore, come Atalanta, Sassuolo o Verona. Ora finalmente anche le grandi stanno riprendendo il loro ruolo di guida. Penso al Milan che è primo, alla Juventus di Pirlo che a Barcellona ha fatto una partita gigantesca sorprendendomi, all’Atalanta di Gasperini che è andata a vincere contro l’Ajax in trasferta per prendersi la qualificazione, all’impresa della Lazio di Inzaghi che, in un girone complicato, ha aggredito sin dalla prima partita. Nulla è casuale, sei squadre qualificate su sette sono un segnale forte.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: