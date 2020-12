Champions, Ventola commenta il percorso della Lazio: “Qualificazione meritata, mi sono dovuto ricredere”

L’ex attaccante Nicola Ventola è intervenuto nel corso della trasmissione in onda sul canale Twitch di Christian Vieri “Bobo Tv”, commentando il percorso delle italiane in Europa:

“Lazio? Sarebbe stata un’ingiustizia uscire con il Brugge. Nelle sei partite del girone la Lazio ha meritato di andare avanti in Champions. Sinceramente, non me lo aspettavo. Inzaghi ha sempre fatto bene ma la Champions non la giocava da 20 anni. Invece, la sua squadra non è mai andata in difficoltà, neanche con il Dortmund. È stata compatta e ha attaccato sempre con tanti uomini. Di tutte le italiane pensavo che la Lazio fosse la più svantaggiata, invece mi sono dovuto ricredere.”

