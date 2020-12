FORMELLO – Inzaghi scioglie i dubbi: Parolo in difesa e confermata l’assenza di Luis Alberto, spazio ad Akpa Akpro

Prove tattiche stamattina a Formello, con la squadra che si è riunita agli ordini di Inzaghi. Poche novità rispetto ai giorni scorsi: ancora assente Patric per il torcicollo che gli impedisce di giocare, al suo posto aggirà come terzo di destra Parolo. Non ci sarà nemmeno Luiz Felipe causa fastidio continuo alla caviglia e non riesce a sostenere lo sforzo di tre gare consecutive. Ecco che quindi Inzaghi si affida all’esperienza di Marco Parolo, già visto in diverse occasioni a ocmpletare il terzetto difensivo. Poche novità sulle corsie laterali, con Lazzari e Marusic che mantengono il posto da titolari, al centro grande assente di questa sera sarà Luis Alberto alle prese con un affaticamento muscolare. Ecco che scalda i motori Akpa Akpro pronto a partire dal primo minuto isimee a Lucas Leiva e Milinkovic. Davanti spazio a Immobile e Caicedo, con l’equadoregno che sostituisce Correa non ancora al 100% della forma.

Probabile formazione (3-5-2) – Reina; Parolo, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Milinkovic-Savic, Marusic; Caicedo, Immobile

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: