Garlaschelli: “Non dimenticherò mai Lazio-Verona del ’74. Stasera non sarà facile, ma il passaggio agli ottavi può aiutare”

In vista della gara di questa sera all’Olimpico tra Lazio e Verona, la S.S. Lazio Agenzia Ufficiale ha pubblicato il MatchProgram con all’interno le parole di giocatori ed ex. Di seguito ecco le parole dell’attaccante Renzo Garlaschelli, della Banda del ’74.

14 aprile del 1974, ci racconti quella gara contro l’Hellas Verona?

“Non dimeticherò mai quella partita. A fine primo tempo ci trovavamo sotto 1-2 ed eravamo arrabbiati per il risultato. Non pensavamo di trovarci sotto con il Verona, infatti avevamo tanta voglia di ricominciare il secondo tempo per ribaltrarla. Trovai subito il gol del pareggio e da lì iniziò un’altra partita. Quel 4-2 finale fu la svolta decisiva, ci diede la spinta per vincere lo scudetto un mese dopo”.

Che partita sarà invece quella tra Inzaghi e Juric?

“Gli scaligeri sono difficili da battere per chiunque, corrono molto e giocano su ritmi alti. Non sarà facile per i biancocelesti, che però sono lanciati dalla qualificazione in Champions League. i risultati positivi aiutano a preparare meglio le partite: contro il Brugge la squadra mi è sembrata un po’ sulle gambe, ma ci sono stati alcuni giorni per recuperare.

