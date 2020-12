Il Messaggero | Lazio, c’è l’Olimpico da conquistare stasera contro il Verona

Alle ore 20.45 la Lazio se la vedrà tra le mura amiche contro l’Hellas Verona. Una partita sicuramente non facile, alla quale la banda Inzaghi si sta preparando per migliorare anche il cammino in campionato. Come riporta Il Messaggero, questa sera c’è l’Olimpico da conquistare, dopo la prestazione decisamente sottotono contro l’Udinese ed i 5 punti complessivi ottenuti nelle gare casalinghe. Il Verona è ad un punto e la rosa biancoceleste è reduce da un impegno piuttosto dispendioso in Champions League, ma ora i laziali devono tornare a dire la loro anche in Serie A, per risalire la classifica sino al quarto posto. Da qui alla sosta di Natale ci saranno i match contro Verona, Benevento, Napoli e Milan, sicuramente appuntamenti non semplici, ma il tecnico punta a migliorare la difesa che in sole due occasioni è riuscita a non subire reti.

