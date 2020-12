Juanito Gomez: “Lazio livello tattico molto alto, ma non sarà facile contro il Verona. Correa? Può cambiare la partita”

In vista della gara di questa sera all’Olimpico tra Lazio e Verona, la S.S. Lazio Agenzia Ufficiale ha pubblicato il MatchProgram con all’interno le parole di giocatori ed ex. Di seguito ecco le parole dell’attuale attaccante del Gubbio Juanito Gomez, ex Hellas Verona con 219 presenze e 42 gol.

Lazio-Verona ci siamo, che partita sarà?

“Seguo la Serie A, uno dei cmapionati migliori. L’Hellas sta giocando bene, è difficile da affrontare per chiunque anche per le grandi. In questi due anni ha recuperato entusiasmo grazie a Juric, corre con intelligenza e tutti sanno cosa fare. La Lazio ha sicuramente un livello tattico più alto, con giocatori di qualità, ma faticherà. Non mi aspetto una partita facile per i biancocelesti”.

Saranno il tuo connazionale Correa e Zaccagni i protagonisti?

“Sono due giocatori fondamentali. Correa può inventare una giocata capace di spostrare gli equilibri della partita, è un piacere vederlo giocare. Con Immobile, continua a segnare con una facilità impressionante, forma una grande coppia. Sono felice poi per Parolo: abbiamo giocato insieme nel 2009. Zaccagni vive un momento d’oro, sta facendo grandi cose e si è guadagnato la chiamata in Nazionale. Come ho detto però, il punto di forza dell’Hellas è la squadra”.

Che ricordi hai delle tue partite contro la Lazio?

“Non dimenticherò mai il 4-1 al Bentegodi del dicembre 2013. Centrammo un risultato incredibile contro una grande squadra. Quel Verona stupì tutti da neopromossa, aveva lo stesso entusiasmo di quello attuale. Ricordo che dopo la partita noi sudamericani andammo a Roma per tornare a casa per Natale: c’erano anche i calciatori della Lazio, di tutt’altro umore. Futuro? Adesso sono tornato a Gubbio, dove ero già stato nel 2010 e sto bene qui. Quando smetterò mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio. Ho il patentino da allenatore, ma al momento mi vedo più come direttore sportivo o osservatore”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: