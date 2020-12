Lazio c8, attiva una raccolta fondi per i senzatetto

“#insieme per i senzatetto di Roma” è il nome della nuova iniziativa che prevede una raccolta fondi per i senzatetto di Roma portata avanti dalla Lazio c8 su Internet. L’iniziativa è presentata con queste frasi: ”

“Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere pieni di misericordia, è avere il vero spirito del Natale.” (Calvin Coolidge)

Coolidge avrebbe sicuramente apprezzato l’iniziativa natalizia di beneficienza creata dalla S.S.Lazio calcio a 8 dei Presidenti Andrea Maria Liguori e Gianluca Buttaroni, realizzata attraverso la piattaforma Gofundme, per donare ai senzatetto della capitale un kit provvisto di guanti, plaid e acqua minerale.

La raccolta fondi prende il nome di “#insieme per i senzatetto di Roma” ed è stata fortemente voluta e sentita da tutto lo staff biancoceleste, come traspare chiaramente anche dalle parole del Vicepresidente Gianluca Buttaroni: “È un’iniziativa importante, alla quale teniamo davvero molto. Donare è semplice e veloce, basta cliccare sul link che trovate su tutti i social della S.S.Lazio calcio a 8 e scegliere il modo più comodo per contribuire anche con una donazione minima di 5€. Aiutateci a far arrivare i nostri kit a chi ne ha davvero bisogno.”

“In tutto il periodo natalizio” – aggiunge il Presidente Andrea Maria Liguori – “provvederemo a distribuire il maggior numero di kit possibile. Aiutateci a farlo donando attraverso la piattaforma Gofundme. È molto importante. Roma conta quasi 8000 senzatetto e tra questi ogni anno il numero di morti a causa delle basse temperature è davvero elevato. Insieme possiamo fare la nostra parte per evitare altre vittime.”

