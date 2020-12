Lazio-Verona, giallo pesante per i biancocelesti

Al minut0 59′ di Lazio–Verona, Akpa Akpro ha ricevuto il cartellino giallo, diventando il primo ammonito della gara. Brutta notizia per Simone Inzaghi, dato che il centrocampista ivoriano era diffidato, e non sarà così disponibile per la gara di Martedì contro il Benevento.

