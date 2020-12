Lazio-Verona, Inzaghi: “I gol ce li siamo fatti da soli. Ora testa al Benevento, sarà emozionante sfidare Pippo”

Al termine della gara Lazio-Hellas Verona, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Sapevamo di poter avere problemi ma la prestazione l’abbiamo fatta. Con quelle due disattenzioni del genere, i gol ce li siamo fatti praticamente da soli. Il calcio é così, imprevedibile, martedì eravamo a gioire per la Champions e oggi questa sconfitta. Cercheremo di darci da fare e riconquistare i punti persi. Prima del lockdown con i nostri tifosi nel nostro stadio eravamo infallibili, con qualsiasi avversario. Adesso campionato strano, senza tifo, ne stiamo risentendo. Abbiamo 17 punti, manca qualche punto probabilmente stasera non meritavamo di perdere. Martedì rigiochiamo (con il Benevento) e dobbiamo recuperare qualche calciatore importante. Sará emozionante sfidarci tra fratelli, ognuno sta facendo il proprio percorso ed entrambi avremo pochissimo tempo per preparare la partita, faremo la conta dei disponibili. Acerbi ha avuto un risentimento, nei prossimi giorni si saprà il problema. Stasera avevamo anche Luiz Felipe in riposo precauzionale, e ho fatto adattare Parolo in difesa. É normale che la stanchezza con tutte queste partite ravvicinate si faccia sentire. Sarebbe troppo facile pensare alle assenze di Luis Alberto o degli altri calciatori, ma ci si deve abituare. Giocando ogni 3 giorni possono succedere queste cose, speriamo di recuperare lo spagnolo martedì, altrimenti nella prossima giornata. Oltre che fisicamente la stanchezza si sente anche mentalmente, probabilmente stasera siamo mancati anche lì in qualche occasione. Abbiamo avuto le nostre occasioni e chissá magari avremo potuto vincere la partita, ma si sa il calcio è così, sapevamo che la Champions ci avrebbe tolto più energie. Immobile a seconda di chi gioca riesce a duettare bene, sia con Caicedo che con Correa. “

Mister Inzaghi, dopo la sconfitta di questa sera, ha anche rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: “In queste partite casalinghe ci stanno mancando tanto i tifosi ma dobbiamo invertire la tendenza e ripartire. Oggi ho fatto scelte cercando di mettere in campo la miglior formazione, non è facile giocare ogni tre giorni. Da domani farò la conta per i disponibili in vista di Benevento. Le tante partite ravvicinate tolgono lucidità ma il calcio è questo.

Acerbi? Valuteremo il suo recupero nelle prossime ore, era uno di quelli che ha giocato di più ma aveva dato garanzie. La squadra ha comunque dato tutto, meritava di più: Reina è stato impiegato in una sola parata. Caicedo? Ha fatto una grande gara, purtroppo però veniva da qualche settimana travagliata a livello fisico”.

Infine, il tecnico biancoceleste, ha commentato così, la gara persa 2-1 contro il Verona, in conferenza stampa: “Prima del lockdown, con i nostri tifosi, avevamo creato una sinergia. Ora è ovvio che nelle gare casalinghe dobbiamo fare meglio. Oggi sapevamo che avremmo affrontato una bella squadra, so che i miei hanno dato tutto in campo. Ci siamo fatti due gol da soli, così è diventato difficile. Gli episodi sono stati determinanti: una volta pareggiato, dovevamo essere più concentrati. Il calcio è questo: tra due giorni saremo di nuovo in campo. Acerbi? Sarà da valutare. Purtroppo con questo calendario e con le gare ravvicinate, si va verso l’eliminazione diretta dei giocatori. Ora sicuramente dobbiamo dare una bella lezione al Benevento, anche se stanno facendo bene. Stasera non avremmo meritato la sconfitta, ma abbiamo poco tempo per pensare: in due giorni si passa dalla festa alla delusione. Adesso però testa al Benevento”.

