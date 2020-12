Lazio-Verona, Juric: “Buona partita ma potevamo essere più cinici. Ho visto una Lazio stanca dopo la Champions”

Al termine della gara Lazio-Hellas Verona, il tecnico gialloblù Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Penso che abbiamo fatto una buona partita, ci siamo impegnati molto eravamo concentrati. Potevamo fare qualche gol in più ed essere più cattivi. C’è da dire che ho visto una Lazio molto stanca dopo la Champions, forse eravamo un po’ facilitati per questo. Tameze l’ho inserito come falso nueve, l’abbiamo preparata così, e penso che oggi ha fatto una buonissima partita. Volevo cambiare Lovato perchè ha giocato i primi dieci minuti molto male, l’altro giorno ho parlato con lui e gli ho detto che deve essere sereno e umile, alla fine ha giocato solo 3 partite, è un ragazzo che deve ancora maturare, nel corso del match è poi migliorato: è un difensore che può diventare molto forte se resterà umile e continuerà a lavorare. Anche Favilli ha fatto bene, con la Lazio abbiamo preparato un’ottima partita, cercando di evitare la profondità ad Immobile. Penso che in questo momento rispetto allo scorso anno non giochiamo ancora bene, a livello di possesso palla. Certe cose le abbiamo migliorate, altre meno. Sicuramente quando giochiamo con le grandi riusciamo ad essere più concentrati. Vogliamo sempre essere compatti, aggressivi, cerchiamo di disinibire i calciatori più forti degli avversari: c’è da migliorare ma siamo sulla strada giusta.”

Il tecnico ha poi aggiunto in Conferenza Stampa: ““Non poter condividere queste vittorie con i tifosi, è un dispiacere. Bella gara stasera, con Barak in mezzo palleggiamo meglio e siamo più stabili. Abbiamo fatto benissimo e concesso poco, in difesa i tre hanno fatto bene. Siamo onesti: abbiamo trovato una Lazio stanca per le fatiche di Champions, ma vincere qui è sempre tanta roba. Classifica? I punti sono tanti, ma non possiamo abbassare la guardia. Non siamo forti e non dobbiamo sentirci tali: serve crescere ancora. Con la punta vera avremmo lasciato spazi, per questo abbiamo fatto un’altra scelta. Ho visto grande voglia dei ragazzi”.

